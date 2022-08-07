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Глава АдГ назвала ошибкой Запада отказ от нейтрального статуса Украины

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Фото: Global Look Press/Bernd Weißbrod
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Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель назвала ошибкой то, что Запад не предоставил Украине нейтральный статус. Об этом она заявила 7 августа в эфире ZDF.

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«Нам нельзя забывать о том, в какой ситуации этот конфликт возник. Украина десятилетиями считалась «красной чертой», и то, что Украину не перевели в нейтральный статус, — это ошибка, которую допустил Запад», — заявила депутат бундестага.

1 августа бывший президент США Дональд Трамп назвал ошибки главы Украины Владимира Зеленского. По его словам, Киеву следовало отказаться от Крыма, а также заявить, что не собирается вступать в НАТО. Трамп завил, что в таком случае Украина смогла бы договориться с Россией.

5 июня обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард заявил, что Украина должна принять мирные предложения России, уступить русскоязычные территории России и согласиться на нейтралитет Украины в геополитическом конфликте между Западом и Россией.

Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, а последняя — 29 марта в Стамбуле. Тогда помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако на отправленные позже предложения Москвы Киев так и не ответил и 17 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

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