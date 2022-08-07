Глава АдГ назвала ошибкой Запада отказ от нейтрального статуса Украины
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель назвала ошибкой то, что Запад не предоставил Украине нейтральный статус. Об этом она заявила 7 августа в эфире ZDF.
«Нам нельзя забывать о том, в какой ситуации этот конфликт возник. Украина десятилетиями считалась «красной чертой», и то, что Украину не перевели в нейтральный статус, — это ошибка, которую допустил Запад», — заявила депутат бундестага.
1 августа бывший президент США Дональд Трамп назвал ошибки главы Украины Владимира Зеленского. По его словам, Киеву следовало отказаться от Крыма, а также заявить, что не собирается вступать в НАТО. Трамп завил, что в таком случае Украина смогла бы договориться с Россией.
5 июня обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард заявил, что Украина должна принять мирные предложения России, уступить русскоязычные территории России и согласиться на нейтралитет Украины в геополитическом конфликте между Западом и Россией.
Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, а последняя — 29 марта в Стамбуле. Тогда помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.
Однако на отправленные позже предложения Москвы Киев так и не ответил и 17 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.
Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.
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