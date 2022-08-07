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Военкор «Известий» показал брошенный ВСУ укрепрайон в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент телеканала «Известия» Мурад Магомедов показал оставленный вооруженными силами Украины (ВСУ) укрепрайон в Донецкой Народной Республике (ДНР). Там же украинские боевики бросили и поставленное Западом оружие.

«Stinger были, Javelin были. Даже автоматы есть у них не украинские, а что-то на иностранном написано», — рассказал журналисту командир батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ДНР с позывным Джексон.

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По словам Магомедова, на месте бывших укрепрайонов ВСУ шел «жесткий бой» — это видно по руинам вокруг.

Эти укрепления строились не один месяц. На открытом поле ВСУ заблаговременно построили бани, кухни с каменными печами, провели свет и даже обеспечили укрепление горячей водой.

«Тут десятки блиндажей и сотни метров траншей. Сиди — не хочу. Как по мне, тут можно было нас еще долго держать, но они решили уйти. Духа, стойкости не хватило», — отметил Джексон.

Взятие этого укрепрайона стало стратегически важным для союзных сил, так как здесь хорошая высота — отлично просматриваются территории вокруг. Кроме того, это левый фланг направления на Бахмут.

Ранее в воскресенье ДНР Денис Пушилин рассказал о «дозачистке» позиций в недавно перешедшем под контроль союзных войск поселке Пески. Он отметил, что освобождение поселка далось союзным войскам тяжело, так как «противник там буквально вгрызся в землю».

По его словам, даже между подвалами домов Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорыли тоннели. Однако впоследствии они всё равно бежали, бросив боеприпасы и тела погибших товарищей.

Поселок Пески полностью перешел под контроль союзных войск 5 августа. Как пояснил 3 августа «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков, выстроенный в Песках мощный укрепрайон ВСУ оставался камнем преткновения все предыдущие годы. Он отметил, что полная зачистка поселка будет не менее значимой победой, чем взятие Углегорской ТЭС.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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