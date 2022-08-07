В Болгарии обезвредили мину на пляже рядом с городом Царево

Военно-морские силы (ВМС) Болгарии обезвредили противопехотную мину на пляже рядом с городом Царево. Об этом сообщила 7 августа радиостанция BNR.

«ВМС Болгарии получили два сигнала об обнаруженных невзорвавшихся боеприпасах в акватории южного болгарского побережья Черного моря. Сегодня утром была уничтожена противопехотная мина, оказавшаяся у центрального пляжа курортного городка Царево», — говорится в сообщении радиостанции.

В понедельник, 8 августа, ВМС Болгарии уничтожат еще одну мину — противотанковую. Она была обнаружена на пляже рядом с городом Черноморец.

Мина на пляже рядом с городом Царево была обнаружена туристами. По их словам, она плавала в воде. Доступ к пляжу уже восстановлен.

Как мины могли оказаться на пляжах Болгарии — не сообщается.

1 августа румынские военные произвели контролируемый подрыв морской мины, которая дрейфовала в акватории Черного моря. Ее обнаружили на расстоянии 3,6 км от берега.

7 апреля военный эксперт Дмитрий Болтенков в разговоре с «Известиями» заявил о том, что сотни мин, установленных ВМС Украины и сорванных с якоря штормами, могут дрейфовать годами в Черном море. Они представляют серьезную опасность, так как мины древние, а системы самоликвидации в них нет.

22 марта ВМС Турции призвали моряков быть внимательнее при выходе в Черное море и отслеживать дрейфующие мины. Предупреждение было разослано после того, как ФСБ России сообщила, что ВМС Украины после начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный.