Движение на Краснодарской улице в Москве восстановлено после ЧП в коллекторе

Движение на Краснодарской улице в Москве было восстановлено после падения рабочих в коллектор. Об этом 7 августа сообщил столичный департамент транспорта.

Инцидент произошел ранее в этот день в районе Люблино на улице Краснодарской, дом 2, корпус 2. По данным «Известий», рабочие оказались заблокированы в коллекторе во время проведения ремонтных работ.

Пятерых провалившихся людей вытащили сотрудники находящейся рядом с местом ЧП автомойки еще до приезда спасателей. Об этом «Известиям» рассказал 7 августа один из ее сотрудников.

Позднее в пресс-службе прокуратуры города сообщили, что в настоящее время спасателями ведутся поиски троих рабочих (1999, 2001 и 2002 годов рождения), находившихся в канализационной шахте, которые «в результате подъема уровня воды не смогли выбраться на поверхность». Пятерых рабочих при этом удалось спасти.

К концу дня стало известно, что тело одного из рабочих обнаружили в районе улицы Марьинский Парк. В столичной прокуратуре отметили, что сейчас проводится проверка исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности.