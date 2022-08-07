Опубликованы кадры работы системы ПВО в израильском Ашкелоне

В распоряжении «Известий» в воскресенье, 7 августа, появились кадры работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в израильском городе Ашкелон.

На видео можно заметить, как израильские системы ПВО в небе над городом поражают выпущенные ракеты, от которых остается дым. Также слышны звуки от их взрывов.

Ранее в воскресенье премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о завершающей стадии военной операции «Рассвет», направленной против группировки «Исламский джихад» (запрещенная в РФ организация). Он отметил, что цели ее были достигнуты.

По информации агентства Reuters, Израиль также в воскресенье согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в секторе Газа. Агентство также указало, что в Газе 7 августа в 20:00 по местному времени будет объявлено перемирие.

Израиль начал военную операцию 5 августа. В тот день армией обороны еврейского государства были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля было объявлено особое положение.

В результате израильской операции был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава.

Также сообщалось о ликвидации еще одного высокопоставленного командира радикального палестинского движения — члена военного совета и командира южного региона Халеда Саида Мансура.

Как сообщили в минздраве палестинского анклава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 24 человека, еще 203 получили ранения. Среди погибших — шестеро детей и две женщины.

Армия обороны Израиля сообщила, в свою очередь, что мирные жители погибли в Джабалии на севере сектора Газа из-за неудачного пуска ракеты палестинской группировкой «Исламский джихад».

Известно, что за последние два дня «Исламский джихад» выпустил по Израилю более 400 ракет.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.