Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил президента США Джо Байдена в разжигании ситуации на Украине, назвав это преступлением. Об этом музыкант заявил в субботу, 6 августа, во время интервью телеканалу CNN.

«Он подливает масло в огонь на Украине, это серьезное преступление. Почему США не призовут президента [Украины Владимира] Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы положить этому конец?» — сказал он в интервью.

По мнению Уотерса, текущая ситуация является реакцией России на продвижение НАТО к ее границам.

«Это началась в 2008 году (когда на саммите НАТО впервые подняли тему членства Украины и Грузии. — Ред.). Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам России, хотя альянс обещал этого не делать», — добавил музыкант.

Сейчас Уотерс проводит турне под названием This Is Not A Drill. В выступлениях он затрагивает откровенно политические темы, в частности демонстрирует фотографии «военных преступников», среди которых есть и Байден.

2 августа в Минобороны РФ зафиксировали официальное заявление заместителя начальника главного управления разведки военного ведомства Украины Вадима Скибицкого о прямом согласовании с Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских ракетных систем залпового огня HIMARS, что свидетельствует о прямом вовлечении Вашингтона в конфликт на Украине.

По словам представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова, именно Белый дом отвечает за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса и других регионов, где погибли мирные жители.

До этого, 27 июня, американский политолог Джон Миршаймер заявил, что США помогают Украине идти по фальшивому пути мнимых побед, который на самом деле ведет страну к краху. Он считает, что США и союзники напрямую несут ответственность за происходящее на украинской территории после первых разговоров в апреле 2008 года о вступлении Украины и Грузии в НАТО. Соответствующее решение неизбежно бы привело к конфликту с Россией, указал он.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

