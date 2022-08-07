Реклама
Прямой эфир
Общество
Движение на Краснодарской улице в Москве восстановлено после ЧП в коллекторе
Мир
Премьер Израиля заявил о достижении целей операции в секторе Газа
Мир
В Тель-Авиве прозвучали сирены тревоги
Мир
Глава АдГ назвала ошибкой Запада отказ от нейтрального статуса Украины
Мир
В Великобритании на 65% упал спрос на обучение пилотов истребителей
Мир
В Ливане сообщили о смене курса первого сухогруза с украинским зерном
Мир
В МИД Китая обвинили США в создании тайваньского кризиса
Мир
Полиция Латвии перестанет охранять здания закрытых генконсульств России
Мир
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 41
Мир
Швеция направит в Британию 120 инструкторов для обучения украинских военных
Мир
Китай продолжит военные учения у Тайваня в соответствии с планом
Мир
Министр обороны Израиля поручил готовиться к возобновлению боевых действий
Сюжет:

Роджер Уотерс обвинил президента США Джо Байдена в «разжигании огня» на Украине

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил президента США Джо Байдена в разжигании ситуации на Украине, назвав это преступлением. Об этом музыкант заявил в субботу, 6 августа, во время интервью телеканалу CNN.

Ученья тьма: за пять лет США вложили в тренинги для ВСУ полмиллиарда долларов
Какие еще статьи расходов содержатся в протоколах международной «технической помощи» Киеву

«Он подливает масло в огонь на Украине, это серьезное преступление. Почему США не призовут президента [Украины Владимира] Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы положить этому конец?» — сказал он в интервью.

По мнению Уотерса, текущая ситуация является реакцией России на продвижение НАТО к ее границам.

«Это началась в 2008 году (когда на саммите НАТО впервые подняли тему членства Украины и Грузии. — Ред.). Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам России, хотя альянс обещал этого не делать», — добавил музыкант.

Сейчас Уотерс проводит турне под названием This Is Not A Drill. В выступлениях он затрагивает откровенно политические темы, в частности демонстрирует фотографии «военных преступников», среди которых есть и Байден.

2 августа в Минобороны РФ зафиксировали официальное заявление заместителя начальника главного управления разведки военного ведомства Украины Вадима Скибицкого о прямом согласовании с Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских ракетных систем залпового огня HIMARS, что свидетельствует о прямом вовлечении Вашингтона в конфликт на Украине.

По словам представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова, именно Белый дом отвечает за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса и других регионов, где погибли мирные жители.

До этого, 27 июня, американский политолог Джон Миршаймер заявил, что США помогают Украине идти по фальшивому пути мнимых побед, который на самом деле ведет страну к краху. Он считает, что США и союзники напрямую несут ответственность за происходящее на украинской территории после первых разговоров в апреле 2008 года о вступлении Украины и Грузии в НАТО. Соответствующее решение неизбежно бы привело к конфликту с Россией, указал он.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022