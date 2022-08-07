Мужчина утонул в реке в Тамбовской области

Мужчина утонул в реке Лесной Воронеж в Мичуринском районе Тамбовской области. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел ранее в этот день около 11:15 недалеко от села Ярок. Спасатели достали тело погибшего 1970 года рождения из реки. Мужчина утонул в месте, необорудованном для купания.

Тело было передано полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В июне в Москве на Терлецких прудах спасли двух тонувших детей. Сначала из воды вытащили 16-летнего подростка. Его госпитализировали. Спустя час на том же месте спасатели подняли из воды 12-летнего мальчика.