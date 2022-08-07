Дизайн новой медали «За оборону Украины» доказывает неонацистскую сущность Киева. Об этом 7 августа заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«То, что стилизованная свастика появляется на награде за якобы оборону Украины, а на самом деле за службу неонацистскому режиму, — это доказательство того, киевский режим стал последователем германского нацизма», — сказал Мягков «РИА Новости».

Медаль «За оборону Украины» была учреждена президентом Украины Владимиром Зеленским 5 августа. Награда отлита в круглой форме, на ее лицевой стороне изображено четыре скрещенных меча. Также к медали прилагается черно-красная «бандеровская» лента.

До этого, 11 мая, в Берлине по всему городу расклеили плакаты и стикеры с изображением Зеленского, стилизованные под эмблему дивизии СС «Мертвая голова». Плакаты сопровождались надписью «Зеленский глупец».

Такая акция стала ответом на поздравление главы украинского государства граждан с Днем Победы над нацизмом. 9 мая Зеленский опубликовал в соцсети серию снимков, на одном из них был изображен украинский военный с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме. Однако спустя время пост был отредактирован, а фотография военнослужащего с нацистской символикой удалена.

В тот же день замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что снимок с изображением украинского военного, носящего на форме эту эмблему, связан с обелением нацизма в этой стране.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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