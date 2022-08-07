В понедельник, 8 августа, жителям Рязанской области пообещали жаркую погоду. Воздух прогреется до 32 градусов. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает 62INFO.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

По информации ведомства, в регионе пройдут кратковременные дожди, грозы и град. Порывы ветра при переменной облачности будут до 8 м/с, а при грозе — до 20 м/с.

Ночью температура воздуха будет от +13 до +18 градусов, днём — от +27 до +32 градусов, отмечает РИА «7 новостей».