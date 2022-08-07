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Около 70% американцев назвали ухудшающимся положение экономики США

ABC News: более двух третей американцев недовольны текущим положением экономики страны
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Фото: ТАСС/Zuma
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Около 70% американцев считают, что нынешняя экономическая обстановка США ухудшается. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Ipsos и ABC News.

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«Более двух третей американцев — 69% — считают, что ситуация в экономике страны ухудшается. Это наивысший показатель с 2008 года, когда подобного мнения придерживались 82% опрошенных», — пишет телеканал.

Отмечается, что 12% опрошенных считают, что экономика страны улучшается, еще 18% не видят никак изменений, указав, что экономика США практически не изменилась. Опрос также показал, что американцы недовольны и работой президента США Джо Байдена по восстановлению экономики.

«Мнения американцев о том, как Байден справляется с восстановлением экономики, остаются в подавляющем большинстве негативными и практически не изменились по сравнению с тем же опросом в начале июня: только 37% американцев одобряют работу президента и 62% не одобряют», — говорится в сообщении.

Опрос был проведен 5–6 августа на английском и испанском языках среди 665 взрослых.

28 июля Байден заявил, что экономика страны находится на правильном пути, а ее замедление неудивительно. Так он прокомментировал данные минторга США о снижении ВВП во II квартале 2022 года на 0,9% в годовом исчислении, притом что ожидался его рост на 0,3%.

В тот же день генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что прогноз организации от 2 июля, в котором утверждалось о начале рецессии в США, сбывается. Он пояснил, что данные минторга США за II квартал текущего года вместе с ранее опубликованными данными о снижении ВВП на 1,6% за I квартал подтверждают масштабную рецессию в США, поскольку техническое определение рецессии в экономике предполагает падение ВВП два квартала подряд.

27 июля сообщалось, что федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд повысила базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов (б.п.) — до 2,25–2,5% годовых. Это стало последним шагом в усилиях ФРС снизить самый высокий за 40 лет уровень инфляции в стране.

13 июля агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Данный показатель стал максимумом с ноября 1981 года.

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