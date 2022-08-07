В Великобритании на 65% упал спрос на обучение пилотов истребителей

В Великобритании возникли проблемы в сфере подготовки пилотов для полетов на истребителях. Как передает 7 августа телеканал Sky News, это связано с тем, что Лондон направил свои самолеты к восточным границам НАТО после начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

По информации британского телеканала, ознакомившегося с внутренними документами, в текущем году спрос на обучение пилотов по управлению истребителями Typhoon снизился на 65% «преимущественно из-за темпов работы».

«Во многом это было вызвано решением Великобритании направить больше самолетов для помощи в защите союзников по НАТО на востоке альянса. ‹...› Еще одним фактором, повлиявшим на обучение, было семимесячное первое развертывание (авианосца. — Ред.) HMS Queen Elizabeth (в Тихий океан. — Ред.). Флагман взял с собой восемь британских самолетов F-35 нового поколения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для управления ими требовались опытные и квалифицированные пилоты. Это, по словам источника телеканала в министерстве обороны Соединенного Королевства, также послужило причиной для задержки «подготовки новых пилотов на много месяцев».

По данным Sky News, министр обороны Великобритании Бен Уоллес поручил командующему ВВС Майклу Вигстону решить проблему с обучением пилотов, назвав ее «его единственным приоритетом».

Тем временем Силы специального назначения Великобритании начали обучать украинские войска, чтобы они смогли вернуть Украине контроль над островом Змеиный. 24 июля сообщалось, что украинским военным выдали специальное обмундирование, после чего они приступили к тренировкам.

22 июля уходящий с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Великобритания продолжит оказывать военную и иную помощь Украине вне зависимости от того, кто займет его место. Кроме того, он также заверил, что Лондон планирует расширить программу подготовки военных Вооруженных сил Украины, в том числе при помощи союзных сил.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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