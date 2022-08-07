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В Ливане сообщили о смене курса первого сухогруза с украинским зерном

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Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan
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Сухогруз Razoni с украинской кукурузой сменил курс и ждет новых указаний о месте назначения. Об этом 7 августа сообщил министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия.

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«Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое, по слухам, должно было прибыть в порт Триполи в Ливане, до прибытия в первоначально объявленный пункт назначения меняет курс. Данные указывают на то, что оно ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения», — написал Хамия в Twitter.

Первый сухогруз с украинским зерном прошел досмотр в порту Стамбула 3 августа. Сообщалось, что судно Razoni с 27 тыс. т кукурузы пройдет Мраморное море и пролив Дарданеллы и направится к конечной точке маршрута в Ливан.

В Москве позитивно оценили выход первого корабля с украинским зерном после заключения продуктовой сделки. Как отметил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выход первого судна с зерном из украинского порта позволил протестировать механизмы, согласованные на переговорах в Стамбуле.

Украинские власти намерены вывозить из своих портов не более трех судов с зерном в день, чтобы испытать безопасность маршрутов выхода судов.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отмечал, что после завершения пробного периода экспорт украинского зерна из портов в течение 4–6 недель может достигнуть 3 млн т в месяц.

22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Он отмечал, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

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