Три человека пострадали в ДТП в Самаре

Три человека пострадали в результате ДТП в Самаре. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает НИА «Самара».

Инцидент произошел накануне, 6 августа, около 15:10 на перекрестке улиц Чернореченской и Аксакова.

Водитель Nissan не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2101. В результате травмы получила пассажирка Nissan и два пассажира отечественного автомобиля.

22 июля в Дагестане автомобиль упал в ущелье. Инцидент произошел в селе Хунзах. Внутри находились четыре человека, они погибли. По информации «Известий», во время происшествия было туманно. Водитель не заметил обрыв на повороте и допустил съезд. Машина провалилась в Цолотлинский каньон примерно на 70–100 м.