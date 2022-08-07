В Коми осудили повредившего пять автомобилей мужчину

Эжвинский районный суд Сыктывкара приговорил местного жителя к одному году лишения свободы за то, что тот умышленно повредил пять автомобилей. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает ИА «Комиинформ».

Инцидент произошел в ночь на 11 декабря на улице Космонавтов. Мужчина был пьян. Он намеренно повредил пять автомобилей, причинив их владельцам значительный материальный ущерб.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. С учетом смягчающих обстоятельств суд заменил наказание принудительными работами на срок один год с удержанием из заработной платы мужчины 5% в доход государства. Иски потерпевших были удовлетворены в полном объеме.

Ранее, 2 августа, сообщалось, что 15-летний подросток, который находился в нетрезвом состоянии за рулем мопеда, сбил инспектора ДПС в Севастополе. Правоохранитель получил закрытый перелом голени. Его госпитализировали. Подростка задержали через квартал на той же улице.