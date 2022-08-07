Синоптики пообещали возвращение жаркой погоды в Тверскую область

Погода на следующей неделе в Тверской области будет комфортной, к выходным температура повысится. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на местный Гидрометцентр.

В понедельник и вторник осадков не ожидается, днем воздух будет прогреваться до +22–24 градусов, ночью — опускаться до +10–12. В среду прогнозируется прохлада и дожди, температура опустится до 17–19 градусов тепла. Однако в четверг и пятницу снова придет потепление и ясная погода — 20–25 градусов.

В выходные на территории региона ожидается 27–28 градусов днем, ночью — 15–17, без осадков.

2 августа нутрициолог Наталия Обоева рассказала, какое число приемов пищи допустимо летом. В жаркую погоду, по ее словам, допустимы три-четыре приема основной пищи и один-два перекуса. Между основными приемами пищи необходим интервал 3–4 часа. При низком уровне активности женщинам следует употреблять около 1600 калорий, а мужчинам — около 1800. Также, чтобы избежать обезвоживания организма, в жару поможет большое потребление воды.