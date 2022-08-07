Тело мужчины достали из Невы у Дворцовой набережной в Петербурге
Тело мужчины достали из реки Невы недалеко от Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщают «Невские Новости».
Погибшего вытащили на берег. На мужчине была темная футболка, коричневые брюки и бежевые туфли. На вид — около 40 лет.
Его личность устанавливается, на вид ему около 40 лет. Точную причину смерти определят эксперты, отмечает 78.ru.
В июне в Москве на Терлецких прудах спасли двоих тонувших детей. Сначала из воды вытащили 16-летнего подростка. Его госпитализировали. Спустя час на том же месте спасатели подняли из воды 12-летнего мальчика.