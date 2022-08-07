Осквернившую Вечный огонь жительницу Керчи задержали правоохранители

Жительницу Керчи, которая осквернила Вечный огонь, задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на руководителя главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольгу Постнову.

«По результатам процессуальной проверки сведений из средств массовой информации возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Керчи, подозреваемой в совершении осквернения мемориала Вечного огня, расположенного на Аллее славы в городе-герое», — рассказала она.

По информации правоохранителей, девушка находилась в нетрезвом состоянии. Она забралась на постамент, танцевала там, а затем бросила в огонь венок, из-за чего пламя потухло. Девушка также убрала несколько букв с мемориала.

Инцидент произошел 3 августа, после него была проведена проверка. На допросе девушка признала вину и заявила, что раскаивается в содеянном.

Ранее в Бурятии сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего жителя Улан-Удэ, который потушил Вечный огонь в городском парке.