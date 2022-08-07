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Житель села под Соледаром рассказал об отравленной ВСУ воде в колодцах

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Украинские боевики отравили воду в колодцах при отступлении из села Владимировка под Соледаром (ДНР). Об этом рассказал 7 августа местный житель по имени Александр.

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«В колодцах вода не питьевая, во-первых, она техническая, во-вторых, там трупы животных. Я даже видел, как они два мешка селитры высыпали», — цитирует слова очевидца «РИА Новости».

По словам одного из военнослужащих второго армейского корпуса народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), украинские боевики так делают не впервые. Он рассказал, что, отходя из населенных пунктов, они травят воду и оставляют даже отравленную пищу с целью навредить мирным жителям и военнослужащим ЛНР.

4 августа правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится о нарушении украинскими военными международного гуманитарного права в ходе конфликта. Правозащитники зафиксировали, что они размещали вооружение на объектах гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Донбасса и Украины.

Документ также подтверждает заявления России о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) используют гражданское население в качестве живого щита. Помимо этого отмечается, что украинское командование умышленно не эвакуировало местных жителей из соседних зданий.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский расценил доклад как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву». А советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк обвинил Amnesty International в дезинформационной и пропагандистской кампании против Украины. По его словам, таким образом предприняты попытки дискредитировать ВСУ в глазах западного общества и сорвать поставки оружия.

На доклад также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Россия постоянно уведомляла о приведенных в отчете случаях использования мирного населения в достижении военных целей.

Данный отчет уже успел шокировать читателей британской газеты Daily Mail.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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