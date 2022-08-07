Массовая драка со стрельбой в Подмосковье попала на видео
В распоряжении «Известий» оказалось видео массовой драки со стрельбой, произошедшей 6 августа в подмосковных Химках.
Камера скрытого видеонаблюдения запечатлела, как начался конфликт, вспыхнувший на парковке на улице Германа Титова. Сначала драку устроили двое мужчин, после чего к ней подключились еще несколько человек. Один из них достал травматический пистолет и совершил несколько выстрелов в неприятелей.
По имеющейся информации, пострадали двое участников драки. Подмосковное управление МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве.
2 августа правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу из пневматической винтовки по детской площадке в Москве. Он был отправлен на освидетельствование на алкоголь. В результате инцидента пострадавших не оказалось.
Ранее, 22 июля, мужчина несколько раз выстрелил в сторону женщины и ее сына в частном доме деревни Миcайлово Московской области. По данным следствия, конфликт между участниками инцидента перерос в драку. Затем подозреваемый вместе со своим знакомым вооружился охотничьим карабином, вернулся в дом и открыл огонь.