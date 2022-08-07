Пушилин рассказал о «дозачистке» позиций в освобожденном поселке Пески

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал 7 августа о «дозачистке» позиций в недавно перешедшем под контроль союзных войск поселке Пески.

«Побывал на позициях в Песках. Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон «Сомали») провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают», — рассказал Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава ДНР отметил, что освобождение поселка далось союзным войскам тяжело, так как «противник там буквально вгрызся в землю». Он рассказал, что даже между подвалами домов вооруженные силы Украины (ВСУ) прорыли тоннели. Однако впоследствии они всё равно бежали, бросив боеприпасы и тела погибших товарищей.

«В одном из блиндажей — вражеские карты с боевыми приказами на обороте. Так что трибунал прирастает вещдоками, с такой доказательной базой судьям будет легко принимать решения», — добавил глава ДНР.

Поселок Пески полностью перешел под контроль союзных войск 5 августа. Как пояснил 3 августа «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков, выстроенный в Песках мощный укрепрайон ВСУ оставался камнем преткновения все предыдущие годы. Он отметил, что полная зачистка поселка будет не менее значимой победой, чем взятие Углегорской ТЭС.

2 августа украинский доброволец Сергей Гнездилов рассказал о больших потерях ВСУ в Песках. Он также сообщил об исчерпании всех человеческих и материальных ресурсов.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».