Эксперт заявил о возможном увеличении притока инвестиций в недвижимость на фоне валютных ограничений

Доля частных инвестиций в жилую недвижимость России может вырасти до 15–16% от общего объема всех сделок. Об этом «Известиям» заявил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Сложившаяся ситуация неопределенности симулирует частных инвесторов вернуться на рынок недвижимости, чтобы сохранить свои сбережения. Традиционно жилая недвижимости в России была и остается надежным активом, способным уберечь сбережения от инфляции», — сказал Зайцев.



По мнению эксперта, инвесторы на фоне валютных ограничений все больше теряют интерес к доллару и евро, в отношению юаней многих пугает риск развития тайваньского кризиса, фондовый рынок после нескольких провальных дивидендных историй и риска возврата на него нерезидентов для многих становится сомнительным инструментом для долгосрочных инвестиций, ставки по депозитам снижаются вслед за ключевой ставкой, и, скорее всего, такая тенденция в ближайшее время будет сохраняться. Также россияне ограничены в заграничных отпусках и покупке дорогих автомобилей.



«При этом в России вновь выросла доступность ипотечных кредитов, средний уровень дисконта на вторичном рынке превысил 6%, а рекордная динамика роста объема предложения привела к увеличению доли ликвидных объектов. Эти факторы могут привлечь на рынок новую волну частных инвесторов, что вновь начнет разогревать цены на жилье», — заключил Зайцев.

1 августа Банк России продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты еще на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года. Таким образом, сохранился лимит в $10 тыс. или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада.

В июне глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что, несмотря на экономическую ситуацию в связи с санкциями, оборот на территории РФ долларов, евро и прочей иностранной валюты запрещен не будет, а вклады россиян не изымут.