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Эксперт заявил о возможном увеличении притока инвестиций в недвижимость на фоне валютных ограничений

Эксперт Зайцев: валютные ограничения увеличат приток инвестиций в недвижимость
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Доля частных инвестиций в жилую недвижимость России может вырасти до 15–16% от общего объема всех сделок. Об этом «Известиям» заявил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

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«Сложившаяся ситуация неопределенности симулирует частных инвесторов вернуться на рынок недвижимости, чтобы сохранить свои сбережения. Традиционно жилая недвижимости в России была и остается надежным активом, способным уберечь сбережения от инфляции», — сказал Зайцев.

По мнению эксперта, инвесторы на фоне валютных ограничений все больше теряют интерес к доллару и евро, в отношению юаней многих пугает риск развития тайваньского кризиса, фондовый рынок после нескольких провальных дивидендных историй и риска возврата на него нерезидентов для многих становится сомнительным инструментом для долгосрочных инвестиций, ставки по депозитам снижаются вслед за ключевой ставкой, и, скорее всего, такая тенденция в ближайшее время будет сохраняться. Также россияне ограничены в заграничных отпусках и покупке дорогих автомобилей.

«При этом в России вновь выросла доступность ипотечных кредитов, средний уровень дисконта на вторичном рынке превысил 6%, а рекордная динамика роста объема предложения привела к увеличению доли ликвидных объектов. Эти факторы могут привлечь на рынок новую волну частных инвесторов, что вновь начнет разогревать цены на жилье», — заключил Зайцев.

1 августа Банк России продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты еще на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года. Таким образом, сохранился лимит в $10 тыс. или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада.

В июне глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что, несмотря на экономическую ситуацию в связи с санкциями, оборот на территории РФ долларов, евро и прочей иностранной валюты запрещен не будет, а вклады россиян не изымут.

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