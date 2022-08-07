Полиция Латвии перестанет охранять здания закрытых генконсульств России

Полиция Латвии прекращает охрану зданий ранее закрытых генеральных консульств РФ. Об этом сообщил портал LSM.

Отмечается, что речь идет о генконсульствах, которые находятся в Даугавпилсе и Лиепае.

«Дипломатические работники этих генконсульств были объявлены нежелательными лицами в Латвии», — говорится в публикации.

В апреле глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял, что страна закрывает генконсульства РФ в Лиепае и Даугавпилсе. Тогда же на основе принципа взаимности в МИД РФ объявили о принятом решении отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове.

21 апреля заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» подчеркнул, что решение России о закрытии консульств — это ответная мера на недружественные действия этих стран.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль негативно относится к высылке из Евросоюза российских дипломатов. Он считает, что это недальновидный шаг, который осложнит общение стран.