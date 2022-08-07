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Минобороны России показало захваченное на Украине оружие из Британии, США, Швеции и Польши

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Минобороны России показало кадры с вооружением, захваченным российскими военнослужащими на позициях вооруженных формирований украинского режима (ВФУ) на Изюмском направлении. Ведомство выложило кадры 7 августа в своем Telegram-канале.

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Среди трофеев оружие в основном иностранного производства: ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы «Джавелин» и «Карл Густав», а также брошенные украинскими националистами станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства

Отмечалось, что перенесенные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin были разработаны совместным предприятием фирм Raytheon TI System и Lockheed Martin в 1989 году.

Комплекс предназначается для поражения танков, а также бронемашин на дальности до 2,5 км.

Ранее в этот день стало известно, что большая часть поставляемого на Украину западного оружия, около 70%, не доходит до фронта боевых действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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