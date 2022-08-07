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В Швеции рождаемость упала до самого низкого за 20 лет уровня

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marco Passaro
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Рождаемость в Швеции упала до уровня конца 1990-х годов. Об этом 7 августа сообщил телеканал SVT со ссылкой на статистическое управление страны (SCB).

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С января по апрель этого года в Швеции родилось 35 467 детей, что на 2483 меньше, чем за аналогичный период в прошлом. Показатель рождаемость опустился чуть ниже уровня 1,6 ребенка на одну женщину.

«В краткосрочной перспективе речь может идти о случайных отклонениях, которые наблюдались в январе. Затем показатели оказались на значительно более низком уровне, чем прежде. Это удивительно — наблюдать столь резкий скачок в статистике», — сказал представитель SCB Гуннар Андерссон.

По его словам, в последний раз показатель рождаемости опускался так низко в конце 1990-х годов. Тогда в среднем рождалось 1,5 ребенка на одну женщину.

26 июля демографы НИУ ВШЭ рассчитали, сколько человек будет проживать в России к концу XXI века. По их данным, разброс может составить от 67,4 млн до 216,7 млн человек. При этом наиболее вероятный сценарий, по данным демографов, — это снижение до 137,5 млн человек.

16 июня сообщалось, что женщины в России стали позже рожать первого ребенка. В Минздраве заявили, что этот возраст сместился к 30 годам.

18 октября 2021 года Пенсионный фонд России (ПФР) спрогнозировал, что в стране в 2022 году родятся 1,37 млн детей. При этом в 2023-м этот показатель ожидается в пределах 1 млн 385,5 тыс. новорожденных, а в 2024-м — 1 млн 399,2 тыс.

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