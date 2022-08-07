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Президент Финляндии заявил о надвигающемся экономическом спаде Европы

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Markku Ulander
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Президент Финляндии Саули Ниинистё предупредил о надвигающемся на Европу экономическом кризисе. Об этом он заявил 7 августа Maaseudun Tulevaisuus.

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«Мы в Финляндии давно привыкли жить с мыслью, что в следующем году все будет только лучше. Такой разворот, что так уже не будет, а вызовы растут, сложен. Это также может повлиять на единство Европы», — сказал глава государства.

Он также заявил, что опасается эскалации конфликта на Украине, но не уточнил, что именно имеет в виду.

«Я должен сказать, что беспокойство по поводу эскалации <...> растет. Этот риск все еще подстерегает все время, и его нужно учитывать. Обеспокоенность обязательно будет разделена где-то еще», — отметил Ниинистё.

3 августа была опубликована статья в американском еженедельнике Newsweek, в которой эксперт по международным делам Майкл Гфеллер и бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл заявили, что Европа стремительно начала приближаться к своему крупнейшему экономическому кризису с 1930-х годов.

Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин заявлял, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, везде растут и цены, инфляция бьет все рекорды. Также в апреле сообщалось, что рост цен на энергоносители может привести к резкому падению уровня жизни в Великобритании.

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