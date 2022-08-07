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Читатели Die Welt ответили советнику офиса Зеленского после его просьбы

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Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
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Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, предложившего Германии продлить срок эксплуатации АЭС. Свои комментарии они оставили 7 августа на сайте издания.

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Одни пользователи поинтересовались, как давно Подоляк стал министром правительства ФРГ, другие выразили недоумение, почему он вмешивается в политику Германии.

«У меня такое ощущение, что проамериканский Зеленский пытается разрушить экономику Германии», — заявил Hartmut S.

Пользователь под ником Kareen T отметил, что если немец потребует чего-то от правительства, то будет отвергнут, а вот требования Украины будут исполнены.

«Зачем этот парень вмешивается в немецкую политику, у него нет своих проблем или ему скучно?» — задал вопрос Mario G.

О необходимости продления работы немецких АЭС Подоляк говорил в интервью Tagesspiegel. По его словам, украинское правительство обратилось к Берлину с просьбой позволить последним атомным электростанциям в Германии продолжать работу, чтобы избавить страну от газовой зависимости от России.

В декабре 2021 года в ФРГ прекратили работу три из шести действующих АЭС. Три реактора начали работу в середине 1980-х годов. Они обеспечивали электричеством миллионы немецких семей на протяжении почти четырех десятилетий.

Планы Берлина по отказу от ядерной энергетики могут измениться из-за проблем с поставками российского газа.

6 августа СМИ ФРГ предупредили, что рекордная инфляция и рост цен на топливо могут привести Германию к волне протестов этой осенью и зимой. Протестная активность уже сейчас заметна в Берлине, а также в Баварии и Саксонии.

Днем ранее стало известно, что немецкая компания RheinEnergie, поставляющая как природный газ, так и «зеленую» энергетику, хочет повысить цены на газ более чем на 100%. До сих пор газ поставлялся по цене 7,87 евроцента за киловатт-час. Однако в случае подорожания цены вырастут до 18,3 евроцента.

Решение о поэтапном отказе от ядерной энергетики и переходе от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии было впервые принято в ФРГ в 2002 году. Экс-канцлер Ангела Меркель отменила свое решение продлить срок эксплуатации атомных электростанций Германии после аварии на Фукусиме в Японии в 2011 году и установила 2022 год в качестве окончательного срока для их закрытия.

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