Читатели Die Welt ответили советнику офиса Зеленского после его просьбы

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, предложившего Германии продлить срок эксплуатации АЭС. Свои комментарии они оставили 7 августа на сайте издания.

Одни пользователи поинтересовались, как давно Подоляк стал министром правительства ФРГ, другие выразили недоумение, почему он вмешивается в политику Германии.

«У меня такое ощущение, что проамериканский Зеленский пытается разрушить экономику Германии», — заявил Hartmut S.

Пользователь под ником Kareen T отметил, что если немец потребует чего-то от правительства, то будет отвергнут, а вот требования Украины будут исполнены.

«Зачем этот парень вмешивается в немецкую политику, у него нет своих проблем или ему скучно?» — задал вопрос Mario G.

О необходимости продления работы немецких АЭС Подоляк говорил в интервью Tagesspiegel. По его словам, украинское правительство обратилось к Берлину с просьбой позволить последним атомным электростанциям в Германии продолжать работу, чтобы избавить страну от газовой зависимости от России.

В декабре 2021 года в ФРГ прекратили работу три из шести действующих АЭС. Три реактора начали работу в середине 1980-х годов. Они обеспечивали электричеством миллионы немецких семей на протяжении почти четырех десятилетий.

Планы Берлина по отказу от ядерной энергетики могут измениться из-за проблем с поставками российского газа.

6 августа СМИ ФРГ предупредили, что рекордная инфляция и рост цен на топливо могут привести Германию к волне протестов этой осенью и зимой. Протестная активность уже сейчас заметна в Берлине, а также в Баварии и Саксонии.

Днем ранее стало известно, что немецкая компания RheinEnergie, поставляющая как природный газ, так и «зеленую» энергетику, хочет повысить цены на газ более чем на 100%. До сих пор газ поставлялся по цене 7,87 евроцента за киловатт-час. Однако в случае подорожания цены вырастут до 18,3 евроцента.

Решение о поэтапном отказе от ядерной энергетики и переходе от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии было впервые принято в ФРГ в 2002 году. Экс-канцлер Ангела Меркель отменила свое решение продлить срок эксплуатации атомных электростанций Германии после аварии на Фукусиме в Японии в 2011 году и установила 2022 год в качестве окончательного срока для их закрытия.