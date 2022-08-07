Зеленский утвердил новую госнаграду с похожим на свастику дизайном

Президент Украины Владимир Зеленский учредил новую президентскую награду «За оборону Украины». Соответствующий указ был опубликован 5 августа на сайте главы государства.

К тексту документа прилагается и дизайн награды. Она отлита в форме медали, на ее лицевой стороне изображено четыре скрещенных меча. Также к медали прилагается и черно-красная «бандеровская» лента. На обороте выгравирована надпись: «За оборону Украины». По мнению пользователей соцсетей, дизайн скрещенных мечей очень похож на фашистскую свастику.

Так, указом Зеленского такие награды будут присуждаться военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств Украины, а также прокурорам, полицейским, членам добровольческих формирований территориальных громад, сотрудникам органов исполнительной власти, местного самоуправления и другим лицам, принимавшим участие «в осуществление мер обороны, которые проявили самоотверженность и внесли значительный личный вклад в укрепление обороны Украины».

До этого, 11 мая, в Берлине по всему городу расклеили плакаты и стикеры с изображением Зеленского, стилизованные под эмблему дивизии СС «Мертвая голова». Плакаты сопровождались надписью «Зеленский глупец».

Такая акция стала ответом на поздравление главы украинского государства граждан с Днем Победы над нацизмом. 9 мая Зеленский опубликовал в соцсети серию снимков, на одном из них был изображен украинский военный с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме. Однако спустя время пост был отредактирован, а фотография военнослужащего с нацистской символикой удалена.

В тот же день замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что снимок с изображением украинского военного, носящего на форме эту эмблему, связан с обелением нацизма в этой стране.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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