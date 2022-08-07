Экс-премьер Великобритании предупредил о наступлении «зимы нищеты»

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил о наступлении «зимы нищеты» в стране, если власти не примут чрезвычайный бюджет. Об этом он заявил 6 августа The Guardian.

«Реальность мрачна и неоспорима: финансовая бомба замедленного действия взорвется для семей в октябре, когда второй раунд повышения цен на топливо за шесть месяцев пошлет ударную волну по каждому дому и подтолкнет миллионы людей к краю пропасти», — заявил экс-премьер.

Он призвал действующего главу кабмина Бориса Джонсона и борющихся за право стать его преемником Лиз Трасс и Риши Сунака как можно скорее скорректировать бюджет, иначе произойдет социальная катастрофа.

«Нет ничего морального в том, что равнодушные лидеры обрекают миллионы уязвимых и непорочных детей и пенсионеров на зиму ужасной нищеты. Джонсон, Сунак и Трасс должны на этой неделе согласовать чрезвычайный бюджет. Если они этого не сделают, парламент должен быть отозван, чтобы заставить их сделать это», — добавил Браун.

3 августа издание The Guardian сообщило, что инфляция в Великобритании взлетит до «астрономического» уровня уже в следующем году. По мнению экономистов, резкий скачок инфляции вынудит Банк Англии пойти на более активное повышение процентных ставок.

В июне годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет, достигнув 9,1%.

18 июня тысячи людей вышли на протестный марш в центре Лондона, чтобы выразить недовольство бездействием правительства Великобритании на фоне экономического кризиса. Люди жаловались на сокращение зарплат и социальных выплат и требовали от правительства принять более решительные меры для поддержки населения.

Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин заявлял, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, везде растут и цены, инфляция бьет все рекорды. Также в апреле сообщалось, что рост цен на энергоносители может привести к резкому падению уровня жизни в Великобритании.