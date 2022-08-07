Товарооборот Китая и России вырос в первом полугодии на 29%
Объем торговли Китая и России за первые семь месяцев текущего года вырос на 29% в годовом исчислении и составил $97,71 млрд, передает телеканал «Известия».
Экспорт Китая в Россию за этот период вырос на 5,2%, до $36,27 млрд. Россия нарастила экспорт в Китай на 48,8%, до $61,45 млрд.
Ранее власти двух стран поставили задачу довести объем двусторонней торговли до $200 млрд в год.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.