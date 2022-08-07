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Исследование назвало самые популярные летом авто у россиян

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Фото: ТАСС/Василий Федосенко
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Самым высоким спросом у россиян в июне-июле стали автомобили корейских автопроизводителей и российская Lada. Это следует из исследования сервиса «СберАвто», с которым ознакомились «РИА Новости».

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Самыми популярными у россиян стали корейские Kia и Hyundai. Большинство сделок пришлось на машины с пробегом.

«В июне и июле российские автолюбители отдавали предпочтения маркам Kia (12%), Hyundai (10%), Lada (8%)», — говорится в сообщении.

Самыми популярными моделями стали KIA Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta.

Четверку популярных автомобилей замкнул немецкий Volkswagen. Около 6% продаж составила доля китайских автомобилей.

Большинство сделок по продаже-покупке авто совершили жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Красноярска, Новосибирска и Уфы.

4 августа топ-10 самых популярных новых автомобилей в России по итогам июля 2022 года возглавила Lada Granta. По версии агентства «Автостат», на втором месте — модель Vesta.

Третий результат показала корейская модель Kia Rio.

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