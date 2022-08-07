Исследование назвало самые популярные летом авто у россиян
Самым высоким спросом у россиян в июне-июле стали автомобили корейских автопроизводителей и российская Lada. Это следует из исследования сервиса «СберАвто», с которым ознакомились «РИА Новости».
Самыми популярными у россиян стали корейские Kia и Hyundai. Большинство сделок пришлось на машины с пробегом.
«В июне и июле российские автолюбители отдавали предпочтения маркам Kia (12%), Hyundai (10%), Lada (8%)», — говорится в сообщении.
Самыми популярными моделями стали KIA Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta.
Четверку популярных автомобилей замкнул немецкий Volkswagen. Около 6% продаж составила доля китайских автомобилей.
Большинство сделок по продаже-покупке авто совершили жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Красноярска, Новосибирска и Уфы.
4 августа топ-10 самых популярных новых автомобилей в России по итогам июля 2022 года возглавила Lada Granta. По версии агентства «Автостат», на втором месте — модель Vesta.
Третий результат показала корейская модель Kia Rio.