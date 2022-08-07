Мужчина разбил десятки припаркованных автомобилей в Москве
На севере Москвы мужчина разбил около 20 автомобилей, которые были припаркованы во дворе жилого дома, передает 7 августа радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Как отмечается, инцидент произошел на улице Софьи Ковалевской, 12, к. 1.
Мужчина попал на видео, которое снял очевидец.
На кадрах видно, как мужчина громит автомобили и бьет по стеклам машин металлической урной.
У автомобилей разбиты лобовые и задние стекла. Мужчину задержали очевидцы, на место вызвали полицию.
В конце июля на улице Рождественская в центре Нижнего Новгорода неуправляемая бетономешалка повредила несколько автомобилей и мусорные баки.