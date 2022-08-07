Военкор «Известий» показал кадры последствий обстрела ВСУ Алчевска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа обстреляли жилой дом в Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР). Кадры последствий обстрела и пожара 7 августа представил журналист «Известий» Мурад Магомедов.

На кадрах виден почерневший после пожара дом и разбитые автомобили. Люди убирают осколки стекла. По словам местной жительницы, ее машина пострадала из-за взрывной волны. Женщина в момент взрыва была на работе. Дома были дети и бабушка.

«Дочка в больнице. Сын с перевязкой пришел. Бабушка тоже перевязана», — сообщила она.

Квартира женщины была разрушена.

По словам пожилого мужчины, он сидел в квартире на диване, когда его «шарахнуло рамой» и сбило с ног.

«И дальше на скорой повезли в больницу», — продолжил он.

Обстрел велся из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Ракета попала в 9-этажный дом, начался пожар. Кроме того, разные повреждения получили еще более десятка домов, расположенных в этом квартале.

Как сообщили в воскресенье в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в результате погиб один человек и 19 пострадали, включая пятерых детей. Позже сообщалось о 14 пострадавших. Повреждено 13 многоквартирных жилых домов, четыре детских сада и школа.

По данным генпрокуратуры, обстрел совершили боевики вооруженных формирований Украины. По результатам проведения проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») и ст. 440 УК ЛНР («Геноцид»).

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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