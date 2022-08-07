Британцы стали чаще отказываться от домашних животных из-за роста цен

Рост цен на корм, услуги ветеринаров, игрушки для животных заставили британцев отказаться от питомцев. Об этом 7 августа сообщило на своем сайте издание Mirror.

По его данным, в текущем году в благотворительную организацию Dogs Trust поступило 18 тыс. звонков от владельцев домашних животных, которые не могут позволить себе содержать любимцев. Это на 55% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

Адам Клоуз из центра по приему животных The Trust сказал, что британцы вынуждены выбирать между отоплением своих домов, кормлением детей или отказом от собаки. В итоге центр переполнен кошками и собаками. Такая же картина наблюдается в центрах спасения животных по всему Соединенному Королевству.

Клэр Спаркс из приюта для собак и кошек Gables в Плимуте также сообщила о росте звонков от людей, которые не могут больше содержать собак.

По данным другого центра для животных, недавно туда попал четырехлетний домашний кот. В июне его привез владелец, столкнувшийся с финансовыми трудностями.

«Он изо всех сил пытался покрыть расходы на ветеринара, включая прививки и лечение блох», — рассказали в центре.

30 июля сообщалось, что рост стоимости жизни привел не только к увеличению числа людей, которые не могут оплатить лечение домашних питомцев у ветеринара, но и к проблемам при погребении домашних животных. Кремация собаки может обойтись в Соединенном Королевстве в £250 ($300).