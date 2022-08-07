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Три человека погибли при крушении лодки в ЯНАО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Двое взрослых и один ребенок погибли в результате крушения лодки на реке в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом 7 августа рассказал источник «Известий».

Инцидент произошел вечером 6 августа на реке Еряяха в Тазовском районе.

Личности погибших установлены. Пострадали еще шесть человек, среди которых трое детей.

По словам источника, в лодке находились местные рыбаки, у которых не было спасательных жилетов. Лодка была перегружена, а на реке был туман и ветер, что осложняло видимость и передвижение.

1 августа тела двух мужчин нашли нашли в перевернувшейся лодке в Кандалакшском заливе Мурманской области.

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