Три человека погибли при крушении лодки в ЯНАО

Двое взрослых и один ребенок погибли в результате крушения лодки на реке в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом 7 августа рассказал источник «Известий».

Инцидент произошел вечером 6 августа на реке Еряяха в Тазовском районе.

Личности погибших установлены. Пострадали еще шесть человек, среди которых трое детей.

По словам источника, в лодке находились местные рыбаки, у которых не было спасательных жилетов. Лодка была перегружена, а на реке был туман и ветер, что осложняло видимость и передвижение.

1 августа тела двух мужчин нашли нашли в перевернувшейся лодке в Кандалакшском заливе Мурманской области.