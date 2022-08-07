На Украине предложили тайно проводить матчи футбольного чемпионата страны

Матчи нового сезона чемпионата Украины по футболу могут проходить тайно. Об этом заявил украинский журналист Игорь Цыганик на своем YouTube-канале.

По словам журналиста, МЧС попросило не анонсировать начало и место проведения матчей. Ведомство связало свое предупреждение с угрозой теракта.

«Вопросов очень много. Сейчас мы требуем календарь лиги, но мы его, может, и не узнаем. Возможно, будем узнавать его в последний момент», — отметил Цыганик.

Новый сезон чемпионата Украины должен начаться 23 августа. Предполагалось, что стартовая игра чемпионата пройдет в Киеве на стадионе «Олимпийский».

5 июня сообщалось, что эфир украинского телеканала «Футбол 1» был взломан во время показа матча Украина – Уэльс на некоторых онлайн-платформах. Как говорилось в сообщении, вместо него транслировался российский телеканал «Известия», рассказывавший об обстреле Донецка со стороны боевиков Украины.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республики сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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