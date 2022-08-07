Названы породы собак не для проживания в квартире

Некоторым породам собак может быть неудобно жить в квартире не только из-за их размеров, но и из-за их активности или сложностей в содержании. Об этом 7 августа рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

По его словам, в квартире дискомфортно будет таким породам, как лайка, аляскинский маламут, кавказская и среднеазиатская овчарка, мастиф и акита-ину.

«Они активны, или им тесно, или они сложны в содержании. Речь в большей степени идет о ездовых породах или крупных и массивных животных. Даже если очень хочется завести такую собаку в квартире-студии, нужно хорошо обдумать это решение», — цитирует специалиста «РИА Новости»

При этом он отметил, что его советы условны, так как некоторые хозяева в частных домах держат своих собак в вольере на улице, и животные не выходят во двор на прогулки, а среди жильцов квартир есть те, кто регулярно гуляет с животным.

Голубев отметил, что лайки достаточно упрямы и нуждаются в большой двигательной активности с определенной целью — поиска добычи. Если хозяин не готов к ежедневным длительным прогулкам, лучше не заводить такого питомца в квартире. Аляскинский маламут также нуждается в постоянной возможности активно проводить время.

Сибирским хаски нужны ежедневные активные и долгие прогулки, не менее трех раз в день. Среднеазиатские и кавказские овчарки чувствуют себя неудобно в тесном пространстве, добавил он.

Тибетский мастиф большую часть дня будет спать, а бодрствовать — в сумерках. Ночью он может громко лаять, что может привести к недовольству соседей и самих хозяев.

Акита-ину бывают независимыми и своенравными, нуждающимися в длительных прогулках. Ежедневные дрессировки должны включать активные физические нагрузки. Эти собаки не любят замкнутое пространство, а в квартире будут постоянно линять из-за сухого воздуха.

«Прежде чем завести крупного и активного питомца в квартире, нужно грамотно продумать условия содержания животного, быть готовым к тому, что с собакой придется очень много гулять и не забывать о физических нагрузках», — заключил специалист.

Ранее Голубев рассказал, что судить о характере собаки, пригодных для нее условиях содержания и безопасности при выгуле исключительно по ее размерам не стоит. Кроме того, подчеркнул эксперт, не каждая крупная собака подходит для того, чтобы стать охранником.