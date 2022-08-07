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Эксперт рассказал о случаях обмана россиян при брони жилья на агрегаторах

Эксперт Кожевников: россиян начали обманывать при бронировании жилья на агрегаторах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Жалобы потребителей и отельеров на случаи обмана стали основанием для общественников «Опоры России» для обращения к российским компаниям онлайн-бронирования жилья с просьбой озвучить данные о качестве услуг объектов размещения на площадках. Об этом рассказал 7 августа вице-президент организации Алексей Кожевников.

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По его словам, общественники намерены изучить механизмы проверки данных участников рынка и качество услуг в этой сфере. В письме они просят ответить сервисы бронирования, проверяют ли они объявления на достоверность, есть ли у них система проверки жалоб, дают ли платформы персональные данные сторон при возникновении споров, а также проверяют ли регистрацию граждан по месту пребывания.

Как он добавил, организация выступает за то, чтобы права потребителей были одинаково защищены как при взаимодействии с отелями, так и в случае проживания в частном жилье.

«В последнее время организация фиксирует случаи обмана или введения в заблуждение при бронировании объектов жилого сектора размещения через платформы онлайн-бронирования. По нашим оценкам, серый рынок составляет в зависимости от региона 30–60%», — цитирует его «РИА Новости».

Это ставит легальных участников рынка в неконкурентные условия, поэтому письма направлены в системы бронирования от «Авито» до «Островок.ру».

Кожевников пояснил, что не должно быть такого, что гость приезжает, а квартира не соответствует описанию.

19 июля в Сочи начала работу собственная система бронирования жилья и экскурсий. По данным администрации, сейчас сервис предлагает более 500 предложений для отдыха на любой вкус и бюджет.

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