Украинские войска утром в воскресенье, 7 августа, выпустили 13 снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным ДНР, обстрел зафиксирован после 06:00 по местному времени. Стреляли из Первомайского — выпущено восемь снарядов калибром 152 мм.

В 06:25 по Куйбышевскому району Донецка были выпущены пять снарядов калибром 155 мм. Также украинские боевики обстреляли Гольмовский и Зайцево.

Накануне вечером военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) произвели десять выстрелов из танка по поселку шахты «Трудовская» в Донецке. С позиций в населенном пункте Первомайское украинские военные в 21:10 выпустили пять снарядов по направлению Киевского и Куйбышевского районов Донецка.

5 августа под обстрел украинских войск попала больница № 17 в Куйбышевском районе Донецка. В тот же день украинские войска обстреляли поселки Еленовка и Металлист снарядами калибром более 150 мм.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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