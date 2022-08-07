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В Приамурье возбудили дело по факту гибели ребенка на железной дороге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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По факту гибели восьмилетнего мальчика на железной дороге в Приамурье возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

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«По версии следствия, 6 августа 2022 года около 19:10 местного времени <...> в результате нарушения неустановленными лицами правил безопасности движения железнодорожного транспорта пассажирским поездом сообщением Благовещенск — Чита смертельно травмирован восьмилетний мальчик», — говорится в заявлении ведомства.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.

Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ. (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял.

Ранее, 20 июля, в Амурской области три человека стали жертвами ДТП с участием поезда и легкового автомобиля. ДТП произошло на железнодорожном переезде в границах перегона Украина – Белогорск Забайкальской железной дороги.

Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате погибли водитель и два пассажира легковушки.

В областной прокуратуре рассказали, что одной из погибших была 14-летняя девочка. Кроме того, в автомобиле находились еще две несовершеннолетних, они госпитализированы.

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