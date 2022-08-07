Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну, чтобы не стать жертвой собственных граждан. Соответствующее заявление сделал бывший офицер разведки США Скот Риттер YouTube-каналу Judging Freedom.

Он уточнил, что украинцы перестали доверять лидеру своей страны. Именно Зеленский ответственен за гибель мирных жителей Украины.

Доверие к украинскому лидеру падает и у Запада, который медлит с военной помощью Киеву, сказал Риттер.

«Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», — добавил экс-разведчик.

Ранее, 4 августа, правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится о нарушении украинскими военными международного гуманитарного права в ходе конфликта. Так, было зафиксировано, что ВСУ размещали вооружение на объектах гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Донбасса и Украины и прикрывались мирным населением как живым щитом.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на публикацию обвинил правозащитников в попытке дискредитировать ВСУ в глазах западного общества для срыва поставок оружия.

В свою очередь, читатели французской газеты Le Figaro возмутились реакцией Зеленского. Один из комментаторов отметил, что, отрицая очевидное, украинцы, вероятно, следуют советам их американских инструкторов, чтобы выиграть информационную войну.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».