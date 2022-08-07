Реклама
Прямой эфир
Общество
Москвичей предупредили о грозе и ливнях
Мир
В Минобороны России сообщили о двух сбитых украинских Су-25
Мир
На Украине предложили тайно проводить матчи футбольного чемпионата страны
Мир
Сенат США начал рассмотрение мер по снижению инфляции
Мир
В Турцию из Украины отправились четыре сухогруза с сельхозпродукцией
Мир
Сирены прозвучали в пригородах Иерусалима
Мир
Самолеты и корабли КНР вновь были замечены в зоне учений около Тайваня
Мир
Украинские военные выпустили 13 снарядов по Донецку
Наука
Австралийские ученые захотели производить железо на Марсе
Мир
Штормовое предупреждение объявили в Приамурье из-за сильных дождей
Спорт
Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Сан-Хосе
Мир
На Сахалине приостановили движение поездов из-за паводка
Сюжет:

Экс-разведчик США Риттер предрек президенту Зеленскому трагический конец от рук украинцев

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну, чтобы не стать жертвой собственных граждан. Соответствующее заявление сделал бывший офицер разведки США Скот Риттер YouTube-каналу Judging Freedom.

В траве у дома: как украинские военные терроризируют мирное население Донбасса
Специальный корреспондент «Известий» — о городах, усеянных тысячами снарядов

Он уточнил, что украинцы перестали доверять лидеру своей страны. Именно Зеленский ответственен за гибель мирных жителей Украины.

Доверие к украинскому лидеру падает и у Запада, который медлит с военной помощью Киеву, сказал Риттер.

«Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», — добавил экс-разведчик.

Ранее, 4 августа, правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится о нарушении украинскими военными международного гуманитарного права в ходе конфликта. Так, было зафиксировано, что ВСУ размещали вооружение на объектах гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Донбасса и Украины и прикрывались мирным населением как живым щитом.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на публикацию обвинил правозащитников в попытке дискредитировать ВСУ в глазах западного общества для срыва поставок оружия.

В свою очередь, читатели французской газеты Le Figaro возмутились реакцией Зеленского. Один из комментаторов отметил, что, отрицая очевидное, украинцы, вероятно, следуют советам их американских инструкторов, чтобы выиграть информационную войну.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022