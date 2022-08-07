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Штормовое предупреждение объявили в Приамурье из-за сильных дождей

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Фото: t.me/GoryunovMgd
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В Приамурье объявлено штормовое предупреждение на 8 августа из-за прогнозируемых дождей и гроз. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Telegram-канале.

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«8 августа местами по восточным районам Амурской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни с грозами», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что паводки в Амурской области привели к отключению электроснабжения в селе Талдан и поселке Магдагачи, без электричества оказались около 1,7 тыс. человек.

Отмечается, что прокурор Сковородинского района выехал в село Талдан, где света нет в 60 частных домах.

В поселке Магдагачи работает пункт временного размещения граждан на базе школы № 2.

Ранее, 5 августа, в городе Тында и Тындинском округе Приамурья ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней. По данным МЧС, обильные осадки 5 и 6 августа привели к резкому подъему уровня воды в реке Тында. Также произошел разлив ручья Шахтаум.

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