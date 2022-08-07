На Сахалине приостановили движение поездов из-за паводка

Два железнодорожных перегона были временно закрыты на востоке Сахалина из-за паводков. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

«Из-за аномальных осадков и угрозы подмыва путей с 08:38 (время местное) закрыт для движения поездов перегон Арсентьевка — Тихая, с 09:10 закрыт перегон Тихая — Пугачево-Сахалинское однопутного неэлектрифицированного участка Арсентьевка — Поронайск», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что на станции Тихая остановили поезд сообщением Поронайск — Южно-Сахалинск. Поезда Южно-Сахалинск — Поронайск, Южно-Сахалинск — Ноглики и Ноглики — Южно-Сахалинск были отменены.

Руководство железной дороги принесло извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Накануне в Амурской области на фоне паводков около 1,7 тыс. жителей села Талдан и поселка Магдагачи оказались без электричества. Кроме того, из-за дождей был перемыт центральный водовод, что привело к сбою водоснабжения на всей территории Магдагачи.

5 августа в городе Тында и Тындинском округе Приамурья ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней. По данным МЧС, обильные осадки 5 и 6 августа привели к резкому подъему уровня воды в реке Тында. Также произошел разлив ручья Шахтаум.