Белый дом заявил о готовности к эстраординарным мерам для освобождения Грайнер

Вашингтон выдвинул «существенное предложение» для обмена осужденной за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер и скорейшего ее возвращения в Соединенные Штаты. Об этом сообщила 6 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе выступления на съезде Национальной ассоциации чернокожих журналистов в Лас-Вегасе.

Она отметила, что американская сторона намерена предпринять экстраординарные меры относительно судьбы Грайнер. По ее словам, диалог с Москвой продолжается.

Жан-Пьер выразила уверенность в положительном для осужденной американки исходе вопроса, напомнив историю обмена заключенного в России Тревора Рида, осужденного за нападение на полицейских, на российского летчика Константина Ярошенко, которого в США признали виновным в подготовке сговора с целью контрабанды наркотиков.

5 августа президент США Джо Байден выразил надежду на скорейшее освобождение Бриттни Грайнер. Он заверил, что американская сторона активно работает над этим вопросом.

Накануне Химкинский городской суд приговорил спортсменку из США к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса. 7 июля спортсменка полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что РФ готова обсуждать с США обмен заключенными, но в рамках того канала, который был ранее согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. По его словам, «кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Грайнер имеет право воспользоваться процедурой помилования. Он также указал на необходимость непубличного характера переговоров о возможных обменах заключенными между РФ и США.