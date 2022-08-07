Ил-76 вылетел из Подмосковья в Югру для тушения природных пожаров

Самолет Ил-76 вылетел из Московской области в Ханты-Мансийский автономный округ для тушения природных пожаров. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает МЧС России.

«С подмосковного аэродрома Жуковский вылетел самолет Ил-76 МЧС России для тушения природных пожаров в Югре», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, самолет может принять 42 т воды.

В МЧС указали на то, что в Октябрьском и Березовском районах сложилась наиболее сложная обстановка. Накануне туда прибыл самолет-амфибия Бе-200. По данным ведомства, он уже выполнил семь сбросов воды общим объемом около 72 т.

До этого, 25 июля, сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в лесах Ханты-Мансийского автономного округа из-за природных пожаров.

Уточнялось, что в округе действуют 23 лесных пожара на площади 3420 га, из них локализованы девять.

Между тем управление МЧС по Ульяновской области 3 августа сообщило, что с 4 по 8 августа в регионе ожидается высокая пожарная опасность четвертого класса.

В регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности. В МЧС напомнили, что разжигания костров на полянах и в лесу стоит избегать. Также нельзя кидать непотушенные окурки в траву.