Евросоюз (ЕС), Украину и Россию ждут тяжелые времена. Об этом в субботу, 6 августа, заявил бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в беседе с украинским телеканалом ТСН.

«Я считаю, что эта зима будет тяжелой для всех: Европы, Украины и также для России. Но мы будем оказывать не только военную помощь, но и финансовую, гуманитарную. Для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами», — сказал дипломат.

Он отметил, что европейские власти готовятся к предстоящей зиме и пытаются просчитать, как им пережить ее.

Волкер призвал государства понять, что сверхтяжелые времена еще впереди. Он полагает, что спецоперация по защите Донбасса может продолжиться и летом 2023 года.

Журналисты The Wall Street Journal 3 августа спрогнозировали, что в преддверии зимы странам ЕС придется столкнуться с Азией в борьбе за поставки газа из РФ.

Между тем обстановка в регионе становится всё более напряженной и грозит расколом для европейского сообщества. Показательным обещает стать период наступления холодов: если зима будет суровой, коллапс неизбежен.

25 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России. Она призвала действовать как можно скорее, так как от этого зависит энергобезопасность Европы.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что отказ Запада от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов вредит экономике многих государств. По его словам, инфляция и рост цен в ряде стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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