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Российская журналистка Асламова находится под стражей властей самопровозглашенного Косово

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Глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла 6 августа сообщил в социальных сетях, что пограничные службы задержали журналистку из РФ Дарью Асламову по подозрению в шпионаже.

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По его словам, несколько государств указали на то, что Асламова якобы занимается разведывательной деятельностью. При этом Швецла не привел сколько-нибудь убедительных аргументов в защиту данных обвинений.

Министр также заявил, что сама попытка журналистки въехать в Косово на фоне очередного обострения в непризнанном образовании «ясно доказывает русские связи, которые подключила Сербия с целью дестабилизации».

Согласно имеющейся информации, задержанная Асламова останется под надзором правоохранительных органов до тех пор, «пока не будут установлены ее намерения».

Между тем представители газеты «Комсомольская правда», в штате которой работает Дарья, отметили, что корреспондент находилась в Сербии по заданию редакции. Она готовила специальный репортаж, посвященный эскалации сербско-косовского конфликта.

В издании отметили, что в настоящий момент достоверно неизвестно, где находится журналистка. Она не выходит на связь.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косовско-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать номерные знаки на автомобилях и документы.

Как сообщила газета «Данас», на севере частично признанной Республики Косово 31 июля работали сирены воздушной тревоги. Стало известно о блокировке косоварами на севере региона административного пункта перехода «Брняк». Также СМИ заявили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

Косовско-албанские силы в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

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