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Елизавета II прервет отпуск в Шотландии ради нового главы кабмина

Daily Mail: Елизавета II вернется из Шотландии раньше обычного, чтобы встретиться с новым главой правительства
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Фото: Global Look Press/ Pool
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Королева Великобритании Елизавета II намерена прервать отдых в Шотландии, для того чтобы лично встретиться с новым главой британского кабмина и представить его правительству. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает Daily Mail.

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«Назначение премьер-министра является одной из немногих личных прерогатив Ее Величества. <…> Ожидается, что визит королевы будет кратким, и она вернется в Балморал (замок в Шотландии. — Ред.), чтобы продолжить свой отпуск», — говорится в публикации.

Отмечается, что, как правило, Елизавета II не покидает шотландскую резиденцию раньше октября, однако в этом году обстоятельства вынуждают ее сделать исключение.

В настоящий момент в Британии идет второй этап выборов нового лидера правящей партии и, соответственно, премьер-министра. Сейчас около 180 тыс. рядовых членов Консервативной партии должны сделать выбор между двумя кандидатами — Лиз Трасс и Риши Сунаком.

7 июля премьер Великобритании Борис Джонсон позвонил королеве, чтобы объявить о своей отставке.

Тогда же британские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Джонсон покидает пост лидера консерваторов, однако останется премьер-министром до осени. Также было анонсировано заявление политика для страны в течение дня.

Ранее появилась информация об уходе за последние два дня из администрации Великобритании свыше 50 политиков в связи с назначением на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Как заявил экс-сотрудник министерства иностранных дел страны Саймон Макдональд, Борис Джонсон, ранее назначая своего протеже на высокие партийные и правительственные посты, знал об обвинениях. Это и вызвало недоверие к премьеру со стороны уже бывших членов правительства. Сам Джонсон на фоне скандала принес извинения.

До этого, 6 июня, прошло голосование для вынесения вотума недоверия Джонсону. Однако представители Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточного количества голосов. В поддержку премьера проголосовали 211 консерваторов, против высказались 148.

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