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Трамп указал на риск третьей мировой войны из-за политики Байдена

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Политика администрации президента США Джо Байдена может привести к развязыванию третьей мировой войны. Об этом заявил в субботу, 6 августа, бывший президент США Дональд Трамп на проходящей в штате Техас Конференции консервативных политических действий (CPAC).

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«Всё может закончиться тем, что мы придем к третьей мировой войне из-за некомпетентных людей, которые нами руководят», — сказал он.

Экс-президент подчеркнул, что существование широкого спектра типов вооружений превратят эту войну «в худшую в истории».

Трамп отметил необходимость «удерживать США от смехотворных и бесконечных боевых действий за рубежом» — американцы не желают в них участвовать.

2 августа журнал The Economist высказал предположение, что прямое столкновение между Россией и НАТО повлечет за собой обмен ядерными ударами. Автор статьи указал, что понимание этого заставляет США быть осторожнее с военной поддержкой Украине, так как поставки оружия Киеву могут подтолкнуть Запад и Россию к ядерной войне.

Ранее, 26 июля, Трамп заявил, что на Украине не произошло бы конфликта, если бы главой государства остался он, а не Джо Байден.

Как заявила депутат бундестага Севим Дагделен, поставки Украине тяжелого вооружения западными странами повышают риски начала третьей мировой войны. США готовы сражаться «до последнего украинца ради поражения России», однако это не совпадает с интересами Европы.

До этого, в апреле, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России. По его мнению, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.

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