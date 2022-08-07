Песков рассказал, что Путин после переговоров с Эрдоганом провел встречу с Кадыровым
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- Песков рассказал, что Путин после переговоров с Эрдоганом провел встречу с Кадыровым
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом в субботу, 6 августа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадровым», — сказал он.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что собеседники обсудили социально-экономическое развитие Чечни.
Встреча глав России и Турции прошла 5 августа в Сочи. Переговоры продлились чуть больше четырех часов. Лидеры двух стран договорились о наращивании товарооборота и взаимодействия двух стран в таких сферах, как торговля и транспорт.
Путин отметил, что «Турецкий поток» является одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу.
Кроме того, глава государства поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений. Турецкий лидер, в свою очередь, заявил Путину, что им предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.
Также Путин и Эрдоган пришли к заключению, что Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях.