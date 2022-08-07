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Песков рассказал, что Путин после переговоров с Эрдоганом провел встречу с Кадыровым

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Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом в субботу, 6 августа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Турецкий виток: Москва и Анкара договорились об оплате газа в рублях
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«Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадровым», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что собеседники обсудили социально-экономическое развитие Чечни.

Встреча глав России и Турции прошла 5 августа в Сочи. Переговоры продлились чуть больше четырех часов. Лидеры двух стран договорились о наращивании товарооборота и взаимодействия двух стран в таких сферах, как торговля и транспорт.

Путин отметил, что «Турецкий поток» является одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу.

Кроме того, глава государства поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений. Турецкий лидер, в свою очередь, заявил Путину, что им предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.

Также Путин и Эрдоган пришли к заключению, что Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях.

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