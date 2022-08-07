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Полянский упрекнул Гутерриша в том, что тот в Хиросиме не упомянул виновника бомбардировки

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Генсеку ООН Антониу Гутерришу стоило упомянуть виновника атомной бомбардировки Хиросимы в своей речи на церемонии памяти жертв этой трагедии. Такое мнение в субботу, 6 августа, выразил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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«Уважаемый генеральный секретарь, мир также никогда не должен забывать, что это преступление совершили США, будучи единственной страной, которая применила атомную бомбу против мирных жителей. Без всякой военной нужды. Было бы правильно, если бы вы упомянули об этом и в своих заявлениях», — написал Полянский в Twitter.

В субботу Гутерриш принял участие в церемонии памяти жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Он призвал не забывать о трагедии, однако не сказал о том, что бомбы на эти города сбросили США. При этом Гутерриш подчеркнул, что «ядерному оружию нет места на нашей планете».

Ранее в этот день во время траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы мэр города Кадзуми Мацуи процитировал русского писателя Льва Толстого.

Накануне замгоссекретаря по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что США не будут применять ядерное оружие или угрожать его применением неядерным странам, которые являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

До этого, 1 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах. Он отметил, что это будет возможно только для защиты жизненно важных интересов страны, ее союзников и партнеров.

В тот же день Гутерриш отметил, что текущая опасность применения ядерного оружия превосходит уровень, существовавший во времена холодной войны. По его словам, человечество рискует забыть уроки бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 марта заявила, что США сделали всё возможное, для того чтобы стереть из памяти японцев тему ядерных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки, совершенных ими в 1945 году в ходе Второй мировой войны.

В 1945 году 6 августа американский бомбардировщик B-29 сбросил на центр города четырехтонную урановую бомбу под названием «Малыш». Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны — порядка 20 км.

В результате взрыва атомной бомбы в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс: люди умирали от полученных ран и облучения.

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